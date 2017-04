Dois jovens são presos em flagrante por tráfico de drogas em Salgueiro

Em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, dois jovens, de 21 e 19 anos, foram presos na noite da última quinta-feira (20) por tráfico de drogas, e apreendido um adolescente de 16 anos. Segundo o 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM), os policias perceberam que uma casa no bairro Novo Salgueiro II estava funcionando como ‘boca de fumo’ e realizaram uma ação surpresa no local.