Dois óbitos de bebês com síndrome congênita do zika são investigados em Pernambuco

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) está investigando dois óbitos de bebês com Síndrome Congênita do Zika neste ano. O período analisado corresponde a 1º de janeiro a 11 de abril. O boletim, repassado pela pasta nesta terça-feira (25), ainda traz um novo caso confirmado de uma criança que nasceu com a malformação.