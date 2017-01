Duas pessoas morrem e quatro ficam feridas em acidente no Agreste de PE

Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas em um acidente na tarde desse domingo (29) na PE-160, em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, dois carros colidiram frontalmente próximo ao presídio do município. Um homem, de 34 anos, morreu no local e outro, de 56, foi socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas morreu no hospital.

Ainda segundo informações da PM, as outras vítimas – dois homens e duas mulheres de idades não divulgadas – foram levados para a UPA de Santa Cruz do Capibaribe. Até a publicação desta matéria a polícia não sabia informar a causa do acidente. (G1)