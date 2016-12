Dupla arromba teto de escola e leva notebook, no Sertão de PE

Imagem ilustrativa

Dois adolescentes – que não tiveram as idades informadas – arrombaram o teto de uma escola na madrugada desse sábado (24) em Brejinho, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, eles roubaram um notebook e outros objetos da escola municipal.

Algumas salas ficaram reviradas após a invasão. A PM informou que eles subiram no teto, afastaram as telhas e arrombaram o forro. A polícia disse que o material foi recuperado e o Conselho Tutelar fez o acompanhamento dos adolescentes, que foram liberados. (G1)