Dupla é detida com armas e munições roubadas do Exército em PE, diz PM

Duas pessoas foram detidas na manhã desta sexta-feira (2) com armas supostamente roubadas do Exército e da Polícia Civil em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, na casa de um dos suspeitos – um homem de 28 anos – foram encontradas armas, munições e drogas.

Foram apreendidas, quatro pistolas, 404 munições, nove carregadores e um quilo de maconha, conforme informou a polícia. O capitão Renato Aragão, da PM, informou que tanto a dupla detida quanto o material apreendido foram levados para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil do município. (G1)