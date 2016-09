Dupla é detida suspeita de atear fogo em mercado e trancar mulher em PE

Um adolescente de 17 anos e um jovem foram detidos nesta quinta-feira (15) em Palmares, na Mata Sul de Pernambuco. De acordo com o delegado Marcelo Henrique Queiroz, a dupla foi autuada em flagrante suspeita de tentar assaltar e atear fogo no mercado – uma mulher foi trancada no banheiro e morreu. “O adolescente confessou o crime e disse que o outro rapaz teve participação”, disse o delegado.

Segundo ele, os dois estão recolhidos na Delegacia de Polícia Civil do município. O jovem será levado ao Presídio Rorinildo da Rocha Leão, em Palmares, já o adolescente será apresentado à promotoria, conforme Queiroz.

Entenda o caso

Uma mulher morreu e um homem ficou ferido após uma tentativa de assalto nesta quinta-feira (15) em Palmares, na Mata Sul de Pernambuco. De acordo com o delegado Marcelo Henrique Queiroz, os suspeitos foram assaltar o mercadinho, mas o homem reagiu. Segundo Queiroz, as informações preliminares dão conta que o homem foi esfaqueado. “Os suspeitos trancaram a mulher no banheiro, tocaram fogo no local e fugiram”, afirmou.

A mulher foi socorrida, mas segundo o Hospital Regional de Palmares Sílvio Magalhães ela chegou morta na unidade. O hospital informou que ela morreu em decorrência da inalação da fumaça. O corpo dela foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (G1)