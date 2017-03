Dupla Maiara e Maraísa lota ruas de Salgueiro no último dia de carnaval

A última noite de carnaval em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, foi animada no ritmo sertanejo e com blocos que tomaram conta das ruas da cidade. De acordo com os organizadores, a terça-feira (28) bateu recorde de público e foi a noite mais movimentada da festa de momo.

O bloco da bicharada do mestre Jaime foi um dos primeiros a se apresentar. Os bonecos gigantes, símbolos do carnaval de Pernambuco, embalaram os foliões no bairro da Bomba. Mestre Jaime, de 94 anos, 70 de bicharada, também compareceu a festa. Mas devido à idade e o cansaço, este ano o desfile foi em um carro especial.

Mas a atração principal da noite e que lotou as ruas da cidade foi a dupla sertaneja Maiara e Maraísa. As irmãs gêmeas trouxeram no repertório sucessos que consagram a dupla como “10%” e “Medo bobo”, agitando a multidão e encerrando os festejos carnavalescos em Salgueiro. (G1)