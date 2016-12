Dupla rende funcionários e assalta agência dos Correios de Betânia, no Sertão de PE

Uma agência dos Correios foi assaltada nessa quarta-feira (21) em Betânia, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, dois criminosos armados com revólveres entraram na agência por volta das 9h e renderam funcionários e clientes – que foram obrigados a deitar no chão.

Ainda segundo a PM, um funcionário que preferiu não se identificar, relatou que na fuga os suspeitos deixaram cair uma mochila contendo R$ 3.450 em dinheiro. Toda a quantia roubada foi recuperada. Eles conseguiram fugir em uma motocicleta.

A polícia informou que foram feitas diligências, na tentativa de localizar os criminosos, mas ninguém foi preso. (G1)