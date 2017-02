Eclipse da lua deve atrair olhares dos pernambucanos ao céu nesta sexta-feira (10)

Os pernambucanos não poderão deixar de observar o céu, nesta sexta-feira (10), quando deve acontecer o eclipse lunar penumbral. O evento astronômico, previsto para começar a partir das 19h32 (horário do Recife), será acompanhado de outro acontecimento: a passagem do cometa 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova.

O astrônomo James Solon explica que o satélite natural da Terra vai passar pela sombra mais clara projetada por nosso planeta no espaço – chamada de penumbra. Por isso, a lua vai ficar com o brilho menos intenso do que o normal. As pessoas poderão contemplar o auge do evento às 21h44.

Desta vez, a lua não passará pela sombra mais escura da Terra – chamada de umbra. Nesse caso, não haverá um eclipse total. Os especialistas explicam também que o acontecimento é difícil de ver diretamente com o olho, pois o brilho da lua permanece quase o mesmo.

Entenda na ilustração abaixo:

Além do eclipse lunar, o cometa 45P poderá ser observado por meio de instrumentos como binóculos, lunetas e telescópios. “Não é algo que percebamos a olhu nu em poucas horas, somente dia a após dia. Ou seja, quem observá-lo com instrumentos perceberá a mudança de posição”, esclarece o astrônomo. Ele ainda diz que a melhor visualização será possível nas primeiras horas do sábado.

Eclipse solar

Além do espetáculo lunar, outro eclipse, desta vez solar, vai ocorrer no dia 26 de fevereiro. O fenômeno, momento em que a lua cobre parte do sol, será visto parcialmente nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, além de partes do Centro-Oeste. Na região Nordeste, o eclipse poderá ser visto quando estiver entre 15% a 20% do total.

Do NE10