Editais do Funcultura 2017 são divulgados e somam R$ 42 milhões

A Secretaria de Cultura do estado (Secult-PE) lançou os editais e o valor da verba destinada ao Fundo Estadual de Incentivo à Cultura (Funcultura). Neste ano, serão R$ 42,2 milhões destinados a aos projetos de artistas e grupos culturais, divididos nas categorias Audiovisual, Música e Geral. As inscrições de projetos acontecem do dia 2 a 31 de março.

A garantia da divisão por percentuais passará a ser lei após aprovação, na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), do projeto encaminhado pelo Governo do Estado, que amplia a lei do SIC e cria novos mecanismos de incentivo no Funcultura, como o Microprojeto Cultural e o Mecenato.

Para participar da seleção pública, pessoas físicas ou jurídicas devem ser inscritas regularmente no Cadastro de Produtor Cultural (CPC). Cada produtor deve atualizar seu cadastro anualmente para garantir a participação nos editais. Os interessados no edital Funcultura Geral e da Música 2016/2017 podem se inscrever ou atualizar o CPC até 24 de fevereiro, na sede da Fundarpe ou com envio de documentos pelos Correios.

Editais

Serão R$ 17,5 milhões para o edital Funcultura Geral, que incentiva a produção, difusão, pesquisa e formação nas seguintes linguagens artísticas e áreas culturais: Artesanato; Artes plásticas e gráficas; Circo; Cultura popular; Dança; Design e Moda; Fotografia; Gastronomia; Literatura; Ópera; Patrimônio; e Teatro. Existe ainda a categoria Artes integradas, que possibilita projetos que promovam o diálogo entre diferentes linguagens. O edital da Música aprimora as áreas e linhas de ação que já eram contempladas, quando o segmento estava dentro do edital geral, com a diferença de mais recursos e portanto mais projetos contemplados nesta área.

Na 10ª edição do Programa de Fomento à Produção Audiovisual de Pernambuco, R$ 20,150 milhões serão destinados a projetos de obras e eventos do setor nas categorias de longa-metragem, curta-metragem, produtos para televisão, difusão, formação, pesquisa, preservação, cineclubismo e Revelando os Pernambucos. Do total, R$ 10 milhões vêm do Fundo Setorial do Audiovisual – FSA/Ancine, destinados exclusivamente ao incentivo de projetos em longa-metragem e produtos para TV.

Capacitação

Começa no próximo dia 9 o Ciclo de Capacitações para o edital do Audiovisual, da Secult-PE e Fundarpe, para orientar realizadores e produtores audiovisuais, cineclubistas, pesquisadores e educadores que desejam elaborar projetos para a seleção pública. Produtores de outras linguagens também serão contemplados com um calendário ampliado, que será divulgado em breve.