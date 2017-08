Edson Lima retorna aos palcos no próximo dia 19 ao lado do irmão Batista Lima

Internado há mais de um mês, depois de complicações decorrentes da cirurgia de redução de estômago, o cantor Edson Lima será submetido a um procedimento de reversão da cirurgia no próximo dia 10 e deve retornar aos palcos no dia 19 de agosto. Edson se apresentará em Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, no projeto “O Grande Encontro das Vozes” com o irmão Batista Lima, que publicou um vídeo nas redes sociais fazendo o anúncio.

“Eu tenho minha carreira solo, ele tem sua carreira solo, mas nós temos um projeto juntos chamado ‘O Grande Encontro das Vozes’ e dia 19, agora desse mês de agosto, vamos voltar aos palcos nesse projeto na cidade de Carpina-PE”, informou Batista.

Os efeitos colaterais apresentados por Edson por conta da redução de estômago incluíram fraqueza, queda de cabelo e pele seca por falta de nutrientes. O cantor sofreu uma grande desnutrição e ficou internado por várias semanas. O ex-vocalista da Limão com Mel e fundador da banda Gatinha Manhosa passou por mais de 60 exames de imagens e de laboratório, preparando-se para a cirurgia do próximo dia 10.

Via Alvinho Patriota