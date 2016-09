Eleições 2016: 41 cidades do interior de PE terão biometria, aponta TRE

Um total de 41 cidades do interior de Pernambuco irão contar com a biometria nas Eleições 2016, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral do estado (TRE-PE). O primeiro turno das eleições está programado para acontecer no dia 2 de outubro.

No Agreste do estado, as cidades que terão eleições biométricas são: Altinho, Bezerros, Bonito, Brejão, Cachoeirinha, Camocim de São Félix, Canhotinho, Caruaru, Cupira, Garanhuns, Ibirajuba, Itaíba, Jucati, Jupi, Jurema, Lajedo, Paranatama, Passira, Sanharó, Santa Cruz do Capibaribe, Santa Maria do Cambucá, São Caetano, São Joaquim do Monte e Tacaimbó. Barra de Guabiraba e Calçado contarão tanto com o sistema biométrico quando com o manual.

Na Mata Sul são as seguintes: Catende e Palmares

No Sertão de Pernambuco são as seguintes cidades: Afogados da Ingazeira, Arcoverde, Carnaíba, Custódia, Iguaraci, Ingazeira, Jatobá, Petrolândia, Quixaba, Serra Talhada, Solidão, Tabira e Tacaratu.

Eleiçoes 2016 em Caruaru em números

Para Caruaru, no Agreste, o TRE-PE disponibilizou 609 urnas eletrônicas – haverá 56 de reserva, caso algum equipamento apresente problemas. A cidade conta com três zonas eleitorais: a 41ª, a 105ª e a 106ª.

Na 41ª zona eleitoral, há 43.417 eleitores aptos a votar; na 105ª, 81.209; já na 106ª zona, são 85.272. Um total de 2.566 mesários irão participar das Eleições 2016 em Caruaru.