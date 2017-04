Em ação rápida, PM recupera moto roubada e prende suspeitos em Serra Talhada

No final da tarde dessa quinta-feira (06), por volta das 17 horas, na Rua Três, no bairro Bom Jesus, policiais do 14º BPM – NIS-2, Pelotão de Trânsito e ROCAM, conseguiram recuperar uma motocicleta tomada de assalto na estrada que liga Serra Talhada ao distrito de Água Branca, na zona rural do município, na noite da última quarta-feira (05).

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), dois homens foram presos na operação, suspeitos do roubo de uma motocicleta que ocorreu na noite de ontem em uma estrada carroçável no distrito de Água Branca. Em uma ação conjunta, rápida e eficiente, os policiais conseguiram prender D.S.e S., 20 anos e Fábio José da Silva, 30 anos, conhecido como “Fabinho da Rua do Egito”, após levantamentos do Serviço de Inteligência do 14º BPM (NIS-2) de Serra Talhada-PE.

Na residência de um dos suspeitos, na rua 3, bairro do Bom Jesus, foi recuperada a motocicleta roubada modelo CG 150 de cor vermelha. Na Rua do Egito, bairro São Cristóvão, foram detidos os suspeitos, que são irmãos, e ainda foi possível encontrar a motocicleta usada no crime, uma YBR de cor azul-escuro. Ainda de acordo com informações da PM, existe um terceiro suspeito ao qual os policiais já se encontram em diligencias para a captura do mesmo.

Diante do flagrante, a dupla e as motocicletas apreendidas foram conduzidos até a 21º Delegacia Seccional de Polícia Civil de Serra Talhada, onde será adotada as medidas legais cabíveis.

De Nayn Neto