Em depoimento, suspeito de abusar sexualmente da filha em Pernambuco disse que ‘a conquistou aos nove anos’

O homem que foi preso suspeito de abusar sexualmente da filha dele por 22 anos prestou depoimento nessa quarta-feira (05) em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. “Ele confessou [o crime] e disse que a conquistou aos nove anos”, afirmou o delegado Victor Leite.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorria desde que a vítima tinha nove anos – hoje ela está com 31. A mulher teve três filhos do pai e decidiu fazer a denúncia após a mãe dela morrer, conforme informou o delegado.