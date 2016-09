Em Flores, vice de Marconi Santana sofre atentado

Um atentado contra o candidato a vice-prefeito de Marconi Santana do PSB foi registrado na noite dessa terça-feira (20). O ato violento contra Cícero foi em uma das estradas vicinais que dão acesso ao centro urbano do distrito de Fátima. Na cidade, o clima é tenso e intranquilo. Os primeiros registros da chegada de Cícero a Delegacia de Flores, chegaram ao blog e por telefone conversamos com o político.

“Tinha uma carreata na porta da minha casa, e tinha um bocado de motoqueiro atrás e eu fui pra um sítio que eu moro chamado São Benedito fizeram o balão bem rápido, e o fogo do meu carro apagou e eles já foram pulando e quebram meu carro”, relatou Cícero completando que estava seguindo pra Delegacia de Serra.

Via Júnior Campos