Em Floresta, Temer promete entregar eixo norte da transposição do ‘Velho Chico’ em 2017

O presidente da República, Michel Temer (PMDB), e o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, inauguraram nesta segunda-feira (30) a terceira estação de bombeamento (EBV-3) que faz parte do Eixo Leste do projeto de Integração do Rio São Francisco em Floresta, no Sertão de Pernambuco. “Ainda este ano, nós vamos inaugurar o Eixo Norte. Fora, tantas outras obras complementares que visam a trazer água para região do Nordeste”, ressaltou o presidente.

A nova estação vai impulsionar as águas do “Velho Chico” por mais 60,9 quilômetros para os estados de Pernambuco e Paraíba, conforme informou o ministério da Integração Nacional. Além disso, Temer e Barbalho assinaram duas ordens de serviço no valor de R$ 40,4 milhões para o início do Ramal do Agreste – obra que receberá as águas do São Francisco e será utilizada para aumentar o abastecimento de 72 cidades pernambucanas.

Com investimentos da União de R$ 87 milhões, a EBV-3 receberá a água vinda do reservatório de Mandantes e elevará a uma altura de 63,5 metros. Depois, as águas do ‘Velho Chico’ seguirão pelos canais até chegar à quarta estação elevatória (EBV-4), em Custódia, no Sertão pernambucano.

No percurso das estações de bombeamento, a água passará por três reservatórios de Pernambuco – Salgueiro, Muquém e Cacimba Nova – e um aqueduto (Jacaré), completando 97 quilômetros dos 217 que formam o Eixo Leste. O equipamento acionado tem capacidade de bombear até 14 m³ por segundo.

Com esta obra, já será possível ofertar água para o município de Floresta. De acordo com a Integração Nacional, na prática, cerca de 30 mil pessoas da cidade serão beneficiadas. Ainda no primeiro trimestre, as águas do rio deverão chegar à população de Monteiro e Campina Grande, na Paraíba.

Ramal do Agreste

O início das obras deste projeto está previsto para o segundo semestre deste ano. O Ramal vai garantir água para consumo humano em toda a região Agreste de Pernambuco. Serão beneficiados mais de dois milhões de habitantes em 72 municípios do estado – após a interligação à Adutora do Agreste.

O empreendimento vai captar a água no reservatório Barro Branco, do Projeto São Francisco, localizado no km 182 do Eixo Leste, em Sertânia. De lá, as águas do “Velho Chico” atravessarão a serra Pau do Arco e chegarão ao açude de Ipojuca, em Arcoverde.

