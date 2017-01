Em jogo com apagão e erro de arbitragem, Serra Talhada perde fora de casa para o Salgueiro

Foto: Geovane Oliveira

Salgueiro e Serra Talhada estrearam nesta quarta-feira no Campeonato Pernambucano. A partida aconteceu no estádio Cornélio de Barros e terminou com o placar de 2 a 0 para os salgueirenses. Com o resultado, o Carcará larga bem na luta por uma das vagas no hexagonal do título. Além da disposição dos jogadores em campo, o que chamou a atenção no clássico sertanejo foi a queda de energia no Salgueirão. O jogo ficou parado por 24 minutos, no primeiro tempo.

Com três pontos, o Salgueiro folga na rodada do fim de semana e só volta a jogar na próxima quarta, fora de casa, contra o Afogados. Já o Serra, joga domingo, em casa, contra o Atlético-PE. O Carcará fica na liderança do Grupo A e o Cangaceiro na segunda posição do Grupo B.

O JOGO

Dois episódios marcaram o primeiro tempo do jogo. Dentro de campo, a partida estava muito pegada, com poucas emoções. Aos 20 minutos, os refletores do estádio se apagaram e o jogo ficou parado por 24 minutos. Na volta, as equipes se arriscaram mais e o Salgueiro conseguiu a marcação de uma penalidade. Na cobrança, Rodolfo Potiguar parou na boa defesa do goleiro Ruan.

Os gols do jogo só saíram no segundo tempo. Aos 18 minutos, a bola sobrou para Álvaro que mandou para o fundo das redes. No lance, o auxiliar chegou a levantar a bandeira, mas o juiz validou o gol, para desespero dos jogadores do Serra. Aos 38, foi a vez do estreante Willian Lira deixar sua marcar e fechar o placar no Salgueirão.

Do Globo Esporte