Em Minas Gerais, filha pede ajuda para encontrar familiares de seu pai em Serra Talhada após 50 anos

A internauta Eva Camilo, moradora da cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais, enviou um pedido ao Jornal Desafio Online, na tentativa de encontrar seus familiares na cidade de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

O seu pai Camilo José de Andrade, de 77 anos, não tem notícias de seus familiares há 50 anos. Ainda adolescente, o senhor Camilo teve que deixar a sua cidade natal, Serra Talhada, para tentar a sorte em solo mineiro, deixando para trás seus pais: José Camilo de Andrade e Tiburtina da Glória, e seus irmãos: Cicero Camilo de Andrade, João Camilo de Andrade, Expedito Camilo de Andrade, Edvirgens Camilo de Andrade, Maria José Camilo de Andrade, Terezinha Camilo de Andrade e Maria da Glória Camilo de Andrade.

O sonho de Eva Camilo, é encontrar os familiares para presentear seu pai, que há muito tempo não tem notícias dos mesmos.

“Meu sonho é poder dar essa alegria para nossa família, meu pai está com 77 anos e minha mãe com 75. Eles fazem aniversário no dia 25 de julho, ele é casado e pai de 3 filhas. Não estamos em busca de nada material e sim sentimental. Obrigada e que Deus nos ajude”. Disse Eva Camilo ao JD Online.

Seu Camilo José, morava no Sítio Queimada Nova zona rural de Serra Talhada, trabalhava na fazenda do ex-deputado Argemiro Pereira.

Quem tiver qualquer informação sobre os irmãos do senhor José Camilo, pode entrar em contato pelo telefone (87) 9.9956-4137 ou (87) 9.9659-6692.

Dona Aparecida Moura e seu Camilo José.