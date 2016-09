Em PE, padrasto é preso suspeito de estuprar enteada de 12 anos e agredir policiais

Um homem de 33 anos foi preso nessa terça-feira (20) suspeito de ter estuprado a enteada – uma adolescente de 12 anos – em Xexéu, na Mata Sul de Pernambuco. O suspeito foi encontrado dentro da casa dele no Engenho Porto Seguro, na zona rural do município.

“Os vizinhos ouviram a adolescente gritando por socorro durante a noite e acionaram os policiais”, disse o delegado Marcelo Queiroz. Com a chegada dos policiais Civis e Militares, o homem tentou fugir pela porta da cozinha, mas foi detido.

Conforme informou a PM, o suspeito reagiu e agrediu os policiais. A vítima não foi encontrada na casa do padrasto no momento da prisão. A PM informou que a adolescente estava na casa de uma tia no interior de Alagoas.

O suspeito foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Xexéu e, em seguida, conduzido ao Presídio Rorenildo Rocha Leão, em Palmares.

