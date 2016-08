Em PE, três homens são presos por sequestrar professor e colocar em mala de carro

Três homens foram presos, nessa quinta-feira (25), suspeitos de sequestrar um professor de educação física, na quarta-feira (24), no bairro José e Maria, Zona Leste da cidade. Um quarto integrante continua foragido.

De acordo com a Polícia Militar, o professor foi abordado por quatro homens quando saia do trabalho. Os suspeitos mandaram a vítima guiar o carro até um posto de combustível no Projeto de Irrigação Senador Nilo Coelho, Núcleo 9. Ao chegar ao local o professor foi colocado no porta-malas do carro.

A vítima conseguiu fugir quando os bandidos pararam para abastecer o veículo. O homem pediu ajuda a pessoas que estavam no posto de gasolina, que acionaram a polícia.

Os suspeitos foram presos por policiais do Grupo de Apoio Tático Itinerante (Gati) no bairro Antônio Cassimiro e no residencial Vivendas. Segundo a polícia, eles devem responder por cárcere privado, roubo e formação de quadrilha. (G1)