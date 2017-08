Em Pernambuco, 89,7% municípios estão com risco elevado para transmissão de arboviroses

Com a atualização do 4º Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa), chega a 89,7% quantidade de municípios pernambucanos que estão em situação de risco elevado para transmissão de arboviroses como dengue, zika e chikungunya. O estudo monitora a quantidade de imóveis com a presença de larvas do mosquito.