Em Pernambuco, adolescente encontra vídeo da irmã sendo estuprada e suspeito é preso

Um homem de 35 anos foi preso na terça-feira (10) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, suspeito de estuprar uma menina de 9 anos. De acordo com a Polícia Civil, ele é casado com a prima da vítima. Segundo a delegada Jimena Gouveia, o vídeo foi encontrado pelo irmão da garota, que tem 13 anos, no celular do suspeito.

O adolescente mexeu no celular do suspeito e mandou o vídeo para a mãe, que foi diretamente para a delegacia. No vídeo, a delegada disse que o homem pratica atos libidinosos contra a menina. Jimena Gouveia explicou que o vídeo foi gravado pelo suspeito, onde é possível ver ele “praticando atos libidinosos diversos de conjunção carnal com a criança”.

Segundo ela, não é possível ver o rosto dele. Ao ser preso, o homem negou que fosse ele no vídeo. Nas imagens, de acordo com a delegada, o homem tenta persuadir a criança para não denunciá-lo.

De acordo com Gouveia, ele dizia para a menina que se ela falasse algo, ele também abusaria da filha dele de 8 anos, que é prima da vítima. “Durante o ato, duas crianças – entre elas a própria filha dele – estavam no quintal brincando. A criança [vítima] considerava ele como padrinho”, afirmou a delegada.

A denúncia foi feita pela família da menina na semana passada e, após ter acesso ao vídeo, a delegada solicitou a prisão preventiva do suspeito. (G1)