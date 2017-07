Em Pernambuco, dois são presos em flagrante durante operação contra pedofilia

Dois homens foram presos em flagrante, em Pernambuco, durante operação de combate à pedofilia que acontece em 14 estados, nessa terça-feira (25). Policiais federais cumpriam dois mandados de busca e apreensão, sendo um no Recife e outro em Ouricuri, no Sertão do estado, quando constataram que os homens tinham material pornográfico infantil.

A prisão na capital pernambucana aconteceu no Alto do Mandu, bairro da Zona Norte. Os policiais periciavam os computadores dos suspeitos, em cumprimento dos mandados de busca e apreensão, quando encontraram os materiais e decretaram a prisão em flagrante.

Essa é a segunda etapa da Operação Glasnost, que investiga exploração sexual de crianças e o compartilhamento de pornografia infantil na internet. A ação cumpre mandados em 51 cidades de 14 estados brasileiros. Foram expedidos três mandados de prisão preventiva, 72 de busca e apreensão e dois de condução coercitiva, que é quando a pessoa é levada para prestar depoimento.

O preso em Ouricuri está sendo encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Salgueiro, também no Sertão do estado. O detido no Recife foi encaminhado para a sede da PF, localizada no Cais do Apolo, região central da capital.

Investigação

Segundo a PF, a investigação teve como base o monitoramento de um site russo utilizado como uma espécie de “ponto de encontro” de pedófilos do mundo todo.

Os investigados produziam e armazenavam fotos e vídeos de crianças, adolescentes e até mesmo de bebês com poucos meses de vida, muitos deles sendo abusados sexualmente por adultos, e as enviavam para contatos no Brasil e no exterior.

A PF disse ainda que as investigações resultaram na identificação de centenas de usuários, brasileiros e estrangeiros, que compartilhavam pornografia infantil na internet, bem como de diversos abusadores sexuais e produtores de pornografia infantil, tendo sido identificadas, ainda, diversas crianças vítimas de abuso.

Do G1