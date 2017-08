Em Pernambuco, jovem é preso suspeito de agredir idoso de 70 anos para roubar R$ 100

Um jovem de 18 anos foi preso suspeito de agredir um idoso, de 70, para roubar R$ 100 em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O caso ocorreu na madrugada dessa sexta-feira (18).

De acordo com a Polícia Militar, dois criminosos invadiram a casa do aposentado, mas um deles fugir ao perceber a chegada dos policiais. A vítima foi localizada dentro da residência e apresentava lesões no rosto, conforme informou a PM.