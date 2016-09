Em Pernambuco, jovem morre em acidente de carro e mulher é lançada para fora do veículo

Um jovem de 26 morreu e a mulher dele, de 23, ficou ferida após um acidente na noite dessa segunda-feira (19) no Bairro Jardim Panorama em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o casal estava em um carro, quando o homem – que conduzia o veículo – aumentou a velocidade do automóvel, encostou no meio-fio e capotou.

“Populares informaram que eles estavam discutindo quando o acidente ocorreu. Eles estavam sem o cinto de segurança e a mulher foi arremessada para fora do carro”, informou o capitão Paulo Henrique, do Corpo de Bombeiros. O homem sofreu traumatismo cranioencefálico, chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu no local.

A jovem teve ferimentos graves e foi levada para o Hospital Regional do Agreste (HRA), em Caruaru. Em seguida, ela foi transferida para o Hospital da Restauração, no Recife. O estado de saúde dela não foi divulgado. (G1)