Em Pernambuco, mais de 158 mil trabalhadores podem sacar segundo lote de contas inativas do FGTS

Em Pernambuco, 158.142 trabalhadores têm o direito de sacar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) no segundo lote das contas inativas. A Caixa Econômica Federal antecipou o calendário de pagamento dessa segunda fase, que começaria na segunda-feira (10), para o sábado (8). Dessa vez, são contemplados os nascidos nos meses de março, abril ou maio com um lote que totaliza R$ 192,32 milhões.

No estado, 27 agências da Caixa localizadas na Região Metropolitana do Recife e 18 unidades situadas no interior abrem das 9h às 15h no sábado. Nesse dia, no mesmo horário, mais de 2 mil agências estarão abertas pelo país.

Em todo o Brasil, são 7,7 milhões de trabalhadores nascidos nos três meses citados que têm direito ao benefício. O valor desse lote ultrapassa R$ 11,2 bilhões e equivale a 26% do total disponível.

No primeiro lote, foram 110.765 trabalhadores pernambucanos resgataram o FGTS. O valor total entregue chegou a R$ 104,97 milhões. O cronograma de saques se estende até o dia 31 de julho e varia de acordo com a data de nascimento dos trabalhadores.

O mês de março corresponde a 16% de todos os trabalhadores com direito a sacar o dinheiro. O mês de abril tem a maior proporção: 26%. Já o mês de julho tem a menor proporção: 8%. Maio e junho correspondem a 25% dos saques cada um.

As pessoas que não conseguirem fazer as retiradas até o prazo limite de 31 de julho não conseguirão fazer o saque em outra data, segundo a Caixa. Depois disso, os saques de contas inativas só poderão ser feitos nas outras situações previstas em lei, como aposentadoria, pessoas acima de 70 anos ou após a conta de FGTS permanecer sem depósitos por 3 anos ininterruptos, por exemplo.

Quem pode sacar

Tem direito a sacar o dinheiro do FGTS quem pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015 e tem uma conta da empresa em que trabalhava com saldo no FGTS. O trabalhador, no entanto, não pode sacar o FGTS de uma conta ativa, ou seja, que ainda receba depósitos do empregador atual.

A Caixa Econômica Federal disponibilizou um site exclusivo para informações e consultas de saldos somente das contas inativas: www.caixa.gov.br/contasinativas, e o telesserviço 0800 726 2017. O interessado pode ainda acessar as informações pelo aplicativo da Caixa, mas nesse caso aparecerão também as contas ativas do FGTS.

Documentação para saque

Para o saque, devem ser apresentados os seguintes documentos:

– Agências Caixa: número de inscrição do PIS/PASEP, documento de identificação do trabalhador e comprovante finalização do contrato de trabalho (CTPS ou termo de rescisão do contrato de trabalho).

– Correspondentes Caixa Aqui e Lotéricas: valores até R$ 3.000 com documento de identificação do trabalhador, Cartão do Cidadão e senha.