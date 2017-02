Em Pernambuco, mulher é suspeita de tentar matar o marido enquanto ele dormia

Foi presa na manhã desse domingo (26) em Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco, uma mulher de 34 anos. De acordo com a Policia Militar, ela é suspeita de tentativa de homicídio, após despejar água fervente e solvente que estava em uma garrafa contra o marido.

Segundo a Polícia, ela ainda ateou fogo contra o companheiro. A confusão ocorreu no sítio Algodão, zona rural da cidade. O motivo da agressão, segundo a PM, foi uma discussão do marido com a esposa, por ciúmes.

A desavença teve início num bar e terminou em casa. De acordo com a PM, o marido agrediu a esposa e quando ele foi dormir, a mesma tentou queimar a vítima. O homem, de idade não revelada, foi socorrido para a UPA de Santa Cruz do Capibaribe com queimaduras de primeiro e segundo graus, conforme o médico de plantão relatou a polícia. A mulher foi encontrada em casa e presa na manhã deste domingo por policiais civis. (G1)