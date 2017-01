Em São José do Belmonte, criança é atropelada, motorista presta socorro e foge em seguida

Uma criança de oito anos morreu atropelada nesse domingo (22), na PE-430, em São José do Belmonte, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o motorista, de 26 anos, socorreu a vítima até o hospital local, mas fugiu após ser informado na unidade de saúde sobre o óbito da criança.

Ainda segundo informações da PM, testemunhas informaram que o motorista teria fugido por medo da família da criança. A polícia realizou rondas com o intuito de localizar o homem de 26 anos, mas até esta publicação ele não havia sido encontrado. (G1)