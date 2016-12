Em Serra Talhada, 14º BPM e escola, formam alunos do Projeto Patrulheiro Mirim e PROERD

Na manhã desta quarta-feira (23), foi realizado a formatura do Projeto Patrulheiro Mirim e do Programa Educacional de Resistência as Drogas e a Violência – PROERD, com os alunos da Escola Municipal Nossa Senhora da Penha, no bairro da Cohab, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

O evento ocorreu no auditório do novo Fórum, totalizando um número de 130 discentes que se comprometeram em se manter longe das drogas e da violência. O instrutor Sgt J. Coelho foi responsável pela aplicação do Proerd e o Cb Danilo foi responsável pela aplicação do Projeto Patrulheiro Mirim e Proerd.

A mesa foi composta pelas seguintes autoridades: Ten Cel Jailton – representando o Secretário de Defesa social, Drº Diógenes – Juiz de Direito, Major Átilas – representando o comando do 14º BPM, Srª Andreia – Representando o Bradesco, Srª Joyce –Assistente Social da Vara da Infância e Juventude, Srª ana Paula –psicóloga da Vara da Infância e Juventude, Vicente – Psicólogo do Creas, Jacinta – Gestora da Escola Nossa Senhora da Penha, Graça Inácio – Núcleo Psicossocial da Secretaria de Educação e os Policiais Militares: Cb Clécia Marques, Sd Eliane e Cb Kaline sendo a mestre de cerimônia.

Sendo assim, estes programas tem como objetivo principal conscientizar o corpo discente da importância de ter uma vida saudável e se manter longe das drogas, e do quão prejudicial podem ser para a comunidade escolar as práticas de Bullying e de atos de indisciplina, agradeceu o apoio da Gestora Jacinta Ferraz por abrir as portas da instituição de ensino para receber esses importantes trabalhos de prevenção que tem sido mais um fator de proteção desenvolvido pela Polícia Militar para a valorização da vida, contribuindo assim, para o fortalecimento da cultura de Paz e a construção de uma sociedade mais saudável e feliz.

Confira mais fotos:

Via Nayn Neto