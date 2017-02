Em Serra Talhada, 14º BPM realiza palestra sobre o uso e abuso de drogas no bairro Bom Jesus

Na manhã dessa quarta-feira (15), atendendo solicitação da Gestora da Escola Estadual Antônio Timóteo – Beatriz Nunes no bairro Bom Jesus, foi realizado uma palestra com o tema “o uso e o abuso de drogas” com enfoque especial na proibição da venda de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes.

A ação preventiva atendeu os alunos das séries finais e do ensino médio atingindo um total de 140 alunos, além dos funcionários da referida Escola e do corpo docente. O evento serviu para orientar os jovens do quanto às drogas são perigosas e os males que elas podem trazer para si e para a sociedade em geral, foi mostrado que o álcool é um depressor do sistema nervoso central e age diretamente em diversos órgãos, como o fígado, o coração e o estômago. “Não há qualquer órgão que seja poupado pelo uso do álcool: desde o cérebro, até os nervos longos dos membros inferiores, passando pelo trato digestivo, incluindo a boca, esôfago, estômago, intestino e fígado, tudo é agredido pela bebida”.

Foi enfatizado que em sua grande maioria o adolescente gosta de desafio e de burlar regras, acredita estar protegido mesmo envolvendo-se em situações de risco que podem ter consequências graves. Mesmo sem um diagnóstico de abuso ou dependência de álcool, pode se prejudicar com o seu consumo, à medida que se habitua a passar por uma série de situações apenas sobre o efeito de álcool. A direção da escola agradeceu a parceria e solicitou novas ações para a referida Instituição de Ensino, as drogas ilícitas tem provocado muitos problemas em nossa sociedade, prevenir é preciso, comentou o Ten Cel Girley Figueiredo – Comandante do 14º BPM.