Em Serra Talhada, adolescente é detido após quebrar móveis e ameaçar família com uma foice

Um adolescente de 17 anos foi detido pela polícia após quebrar móveis e ameaçar a sua própria família com uma foice, o fato aconteceu nessa quarta-feira (22), no bairro Bom Jesus em Serra Talhada-PE.

Após serem acionados pela Central do 14º BPM, Policiais Militares da equipe ROCAM se deslocaram para a Travessa 04 a fim de averiguar uma ocorrência com arma branca. Chegando ao local, a vítima C. T. da S., 20 anos, informou que o menor é seu irmão, e que o mesmo estava de posse de uma foice e bastante agressivo, quebrando os objetos de dentro da casa, bem como havia furtado um ventilador e um aparelho de DVD.

O menor relatou que furtou os objetos para trocá-los por droga, pois é usuário. Ante o exposto, as partes e a arma branca apreendida foram encaminhados para a DPC local para adoção de medidas cabíveis.