Em Serra Talhada, candidato do PR faz visita ao Vila Bela e é recebido com festa

Na tarde deste sábado (03), o candidato da ‘Frente Popular de Serra Talhada’, Victor Oliveira (PR), juntamente com o seu vice, o radialista Marquinhos Dantas (SD), acompanhados de candidatos a vereadores e lideranças políticas visitaram o bairro Vila Bela e foram recebidos com festa pelos moradores.

Um cortejo de cerca de 100 carros acompanhou o republicano que distribuiu acenos e não se furtou em descer do carro no qual desfilava pelas ruas do bairro para cumprimentar moradores que foram paras as calçadas para saudar o visitante.

“Fiquei emocionado. Confesso que fiquei surpreso com a recepção“, declarou Victor.

O bairro Vila Bela é formado por unidades habitacionais do projeto Minha Casa Minha Vida, teoricamente um reduto do prefeito Luciano Duque (PT), o que foi desmistificado na visita do PR neste sábado, diante da calorosa recepção ao seu candidato.

A visita que começou na parte da tarde estendeu-se até o início da noite.

Do Caderno 1

Foto: Leidiane Rodrigues