O escritório Regional da Compesa, em Serra Talhada, enviou nota comunicando que devido ao rompimento na Adutora de 150mm, que abastece setores dos Bom Jesus, Malhada e Borborema (lado do cemitério), o serviço de abastecimento de água nestes setores serão interrompidos, o entanto, segundo a nota da Companhia, o restabelecimento do serviço poderá acontecer ainda nesta segunda-feira (16), as equipes, informam já estão no local solucionando o problema.

Via Caderno 1