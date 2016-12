Policiais Militares do 14º BPM foram acionados pela Central do 14° BPM para verificar a situação de um homem de iniciais L. S. de L. R., estava ameaçando com uma faca o dono do bar. Ao chegar ao local, a equipe encontrou o imputado com sinais de embriaguez, com algumas escoriações e imobilizado por populares.

A funcionária do bar entregou a faca aos policiais, que conduziram as partes à DPC local para serem tomadas as medidas cabíveis.