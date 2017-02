Em Serra Talhada, ex-presidiário é baleado na cabeça no Mutirão

Nesse sábado (04), por volta das 21h30, o ex-presidiário, identificado como Celivanio dos Santos Silva, vulgo“Gato Mestre”, sofreu uma tentativa de homicídio na praça do Mutirão, na cidade de Serra Talhada, Sertão do Pajeú.

Segundo populares, a vitima estava sentada no local, quando dois homens não identificados, em uma motocicleta de características não anotadas, se aproximaram da mesma e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vitima, a qual foi gravemente atingida na cabeça e foi socorrida por populares ao HOSPAM, onde foi atendido pela equipe médica, passou por intervenção cirúrgica e continua internado em estado gravíssimo.

Logo cedo o blog do nayn neto, havia informado que a vítima havia chegado a óbito, uma vez que as informações colhidas no HOSPAM e na Polícia davam como certa a morte de “Gato Mestre”, porém em conversa com um funcionário daquele nosocômio, verificou-se que a vítima encontra-se vivo, porém em estado gravíssimo, dado que os disparos atingiram a cabeça da vítima.

“Gato mestre” é ex-presidiário e possui várias passagens pela policia. A tentativa será investigada pela Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada.

