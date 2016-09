Em Serra Talhada, homem é detido após atear fogo em residência

Um homem de identidade não revelada, foi detido após atear fogo em uma residência na noite desse domingo (04), em Serra Talhada no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima informou que o imputado havia ameaçado a mesma no dia anterior, onde já havia denúncia contra tal fato e que nesse domingo, o imputado de posse de um vasilhame contendo gasolina foi até a sua residência e ateou fogo na casa e logo após evadiu-se do local, porém o fogo foi contido pela vítima e pelas testemunhas.

O imputado foi localizado pela polícia e as partes foram conduzidas até a DPC local, onde o imputado foi preso em Flagrante Delito pela autoridade competente.