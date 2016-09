Em Serra Talhada, homem não se conforma com separação, faz ameaças e arromba casa de ex-mulher

Um agricultor de 31 anos, foi detido após ameaçar e arromba casa de ex-mulher uma agricultora de 36 anos, na madrugada desse domingo (11), no Distrito de Luanda zona rural de Serra Talhada.

Segundo a Polícia Militar, a vítima informou que seu ex-companheiro se encontrava, desde o último sábado (10), tentando arrombar a porta da residência da vítima, vindo a conseguir na madrugada de ontem (11). A vítima ainda informou que vem sofrendo ameaças, por parte do imputado, pelo fato de não querer reatar o relacionamento com o mesmo. O imputado foi localizado em frente à residência da vítima e, após revista pessoal, o mesmo foi conduzido até a D.P.C. local, juntamente com a vítima, a fim de serem tomadas as medidas legais cabíveis.