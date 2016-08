Em Serra Talhada, homens são flagrados ensinando adolescentes a fumar maconha

Policiais Militares do 14º BPM ao realizar rondas nas proximidades da UPA, no bairro da Cagep em Serra Talhada-PE, visualizaram dois indivíduos empurrando uma motocicleta para dentro de uma construção e de pronto se aproximaram e os indivíduos se esconderam em um dos cômodos da obra, e ao verbalizar mandando que saíssem do interior da obra, saiu o imputado W. A. M. S., e duas adolescentes. Ao realizar a busca pessoal no imputado nada foi encontrado, porem no cômodo foi encontrado no porta documentos a nota fiscal da motocicleta, bem como uma poronga de maconha e um cigarro, prontos para consumo, o imputado assumiu ser de sua propriedade. Ao ser indagado o porque esta se encontrando com duas adolescentes em um local escuro e com drogas, o mesmo respondeu que iria ensinar as menores a fumar maconha.

Diante dos fatos o imputado foi conduzido ate a DPC para que fossem tomadas as devidas providências.