Em Serra Talhada, Ideb da rede municipal de ensino supera índice projetado para 2015

A educação municipal de Serra Talhada continua atingindo posições de destaque no cenário estadual. De acordo com o mais recente Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), o ensino fundamental (anos iniciais) de Serra Talhada deu mais um salto; bate a meta para 2013 e supera a meta projetada para 2015.

A rede municipal de ensino que conta com mais 12.000 alunos matriculados nas creches e escolas, obteve na avaliação 4.7 pontos, segundo números divulgados recentemente, pelo Ministério da Educação (MEC).

A meta a ser atingida pela rede municipal estava projetada em 4.3. A meta projetada nacional para o mesmo ano era de 3.9, e com o resultado alcançado pela Secretaria de Educação de Serra Talhada, o município atinge a meta até 2021.

Para o prefeito do município, Luciano Duque o resultado é fruto de “uma gestão associada ao talento e dedicação dos profissionais em educação, que rendem bons frutos”.

SAIBA MAIS

Para chegar ao índice, é calculada a relação entre rendimento escolar (taxas de aprovação, reprovação e abandono) e desempenho no Saeb/Prova Brasil aplicada para crianças do 5º e 9º ano do fundamental e do 3º ano do

Criado em 2007 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Ideb é divulgado a cada dois anos. O desempenho é comparado com as metas calculadas a partir da primeira edição, em 2005, e projetadas para todas as edições futuras, até o ano de 2021. Existe um indicador calculado para cada nível do ciclo básico: o ensino fundamental I, que avalia os estudantes do 5º ano; o ensino fundamental II, em que os estudantes do 9º ano são avaliados; e o ensino médio, com avaliação dos estudantes do 3º ano.

