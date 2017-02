Em Serra Talhada, idoso é assassinado a tiros por conta de cachorro de estimação

Um idoso de 63 anos foi assassinado a tiros por um eletricista de 36 anos, por volta das 22h30 dessa sexta-feira (17) no distrito de Tauapiranga, zona rural de Serra Talhada-PE.

Policiais militares interceptaram o assassino quando ele voltava da cena do crime, de motocicleta. O homem de iniciais A. G. F., 36 anos, relatou que a motivação do crime foi pela suspeita de que a vítima J. R. da S., teria matado o seu cachorro de estimação.

A vítima ainda foi socorrida com vida para o Hospam (Hospital Regional Agamenon Magalhães), falecendo na madrugada deste sábado (18). Já o acusado foi conduzido até a DPC local, onde o mesmo foi preso em flagrante delito pela autoridade competente.

Com esse assassinato sobe para quatro o número de homicídios registrados em Serra Talhada, o último vitimou o ex-presidiário Celivânio dos Santos Silva, vulgo “Gato Mestre”, que foi vitima de um atentado a bala no bairro Mutirão, no dia 04 desse mês.