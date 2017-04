Em Serra Talhada, jovem é detido com canivete e maconha no bairro Bom Jesus

Um jovem de 22 anos, foi detido pela polícia com um canivete e uma porção de maconha na noite desse domingo (16) no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada-PE.

Policiais Militares da Operação CVLI ao realizarem rondas na Rua 04, visualizaram o imputado T. H. V. R., com atitude suspeita e que, ao perceber a aproximação da viatura, tentou sair do local sorrateiramente, porém foi impedido. Ao ser feita a revista pessoal do mesmo foram encontrados um canivete de marca Stainless e uma pequena quantidade de maconha. Ao ser questionado onde havia adquirido o entorpecente, o acusado informou não recordar.

Diante dos fatos, o imputado e os materiais supramencionados foram conduzidos à DPC local para as medidas de praxe.