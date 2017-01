Em Serra Talhada, Michel Temer libera R$ 68,9 milhões para piso dos professores

O presidente da República, Michel Temer (PMDB), em visita a Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, liberou nesta segunda-feira (30) R$ 68,9 milhões para complementar o piso dos professores para 2017. Ele disse que a verba será liberada ao longo de 12 meses e mais 15% em janeiro de 2018. Os municípios receberão R$ 44.414.673,40 e o estado R$ 24.485.551,88.

“Nós estamos com os olhos postos no presente e futuro, porque aqui fica evidenciado que sem educação não há solução”, afirmou o presidente.

‘Fez o que deveria fazer’

Durante a visita, Temer disse que a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lucia, “fez o que deveria fazer” ao homologar as 77 delações de executivos e ex-executivos da Odebrecht. “Olhe, eu acho que a ministra, presidente Cármen Lúcia, até tinha pré-anunciado que muito possivelmente entre hoje e amanhã faria homologação. Acho que ela fez o que deveria fazer e nesse sentido fez corretamente”, disse Temer em Floresta, no Sertão de Pernambuco. (G1)