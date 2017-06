Fotos: Whatsapp/Jornal Desafio Online

Uma colisão foi registrada na tarde desse sábado (24), na BR-232, nas proximidades do bairro Vila Bel em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, um veículo modelo Vectra colidiu com uma carreta no KM-415, por volta das 14h50. O motorista do carro de passeio se evadiu do local após o acidente, mas ninguém saiu ferido.