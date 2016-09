Em Serra Talhada, Patrulheiro Mirim do 14º BPM desfila comemorando os 70 anos do CIC

Na manhã dessa sexta-feira (16), o Núcleo de Prevenção do 14ºBPM, através do Projeto Patrulheiro Mirim, da Escola Municipal Nossa Senhora da Penha, do bairro da COHAB, participou do desfile cívico alusivo aos 70 anos de existência da Escola Imaculada Conceição, como forma de apoiar e parabenizar este evento comemorativo da referida instituição de ensino.

Segundo o Ten Cel Tibério – Comandante do 14º BPM: “É importante a participação da Polícia Militar e os alunos patrulheiros mirins neste momento festivo da escola supracitada, devido à necessidade de criarmos vínculos com a comunidade escolar, visando a constituir uma rede integrada de segurança baseada na prevenção, despertando, assim, a consciência cidadã do nosso público alvo, tornando-os agentes multiplicadores e interventores positivos na sociedade, resultando numa aproximação da Polícia com a sociedade civil.”