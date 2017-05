Em Serra Talhada, pedreiro é preso por porte ilegal de arma na Caxixola

Um pedreiro foi preso na tarde desta quinta-feira (11), no bairro Caxixola, na cidade de Serra Talhada, Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, L.S.A.S., 36 anos, foi preso por força de mandado do prisão, expedido pelo juiz da comarca de Serra Talhada, em desfavor do mesmo. A ação foi realizada após levantamentos efetuados por Agentes de Inteligência do Núcleo do Sertão-2/14ºBPM e executado pelo efetivo da Operação Malhas da Lei/14ºBPM.

Após ser dada voz de prisão, o acusado foi entregue na Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada e posteriormente, após os trâmites legais, conduzido a cadeia pública de local, onde ficará a disposição da justiça.

Via Nayn Neto