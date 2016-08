Em Serra Talhada, PR mostra força na Convenção

Na noite dessa sexta-feira (05) o PR realizou a Convenção que homologou a chapa Victor Oliveira/Marquinhos Dantas, candidatos a prefeito e a vice-prefeito, respectivamente, à prefeitura de Serra Talhada. O evento aconteceu no Colégio da Imaculada Conceição, na área central da cidade e atraiu milhares de pessoas.

Com efeitos cinematográficos os republicanos deram uma resposta a altura aos petistas que realizaram sua Convenção no última sábado (30) e mostraram que a disputa não será tão fácil como vem pregando o grupo governista.

A festa onde predominou o branco e o azul, superlotou o auditório do Colégio, a quadra de esportes, onde foi instalado um telão e a área externa do colégio.

No palanque diversas lideranças políticas como o deputado estadual, Rogério Leão (PR), presidentes de partidos, o ex-prefeito Carlos Evandro (PSB), o ex-prefeito Geni Pereira (PROS), o deputado federal licenciado e presidente estadual do PR, Sebastião Oliveira e a grande atração da festa, o ex-deputado federal, Inocêncio Oliveira, que é também presidente de honra do Partido da República, além, é claro de Victor Oliveira (PR) e Marquinhos Dantas (SD), e mais 34 pré-candidatos a vereadores, dos quais 11 mulheres que formam a coligação ‘União pela Mudança’.

Apesar de não ter estado presente no evento, através de uma mensagem gravada em vídeo, o governador Paulo Câmara empenhou seu apoio a candidatura de Victor Oliveira, jogando por terra o discurso de que estaria com dois palanques na Capital do Sertão do Pajeú.

Em clima de festa, Victor distribuiu sorrisos, abraços e deixou-se fotografar com simpatizantes da sua candidatura, e em seu discurso destacou que pretende dar um “futuro melhor para Serra Talhada, com atenção aos cidadãos, com atenção aos pobres, com atenção ao agricultor… ao sertanejo que foi abandonado nestes últimos anos…”

Do Caderno 1

Fotos: Leidiane Rodrigues/C1