Empresários, pipeiros e agricultores furtavam água no Agreste, diz Polícia Civil

A Polícia Civil divulgou na manhã dessa segunda-feira (8) os detalhes da Operação Igarapé, realizada em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, para conter o furto de água na Barragem do Rio da Prata, que fica em Bonito. Ação foi deflagrada na sexta (5).

De acordo com informações do chefe da Polícia Civil em Pernambuco, Joselito Amaral, as investigações foram iniciadas em novembro de 2016. O esquema era comandado por três empresários, que tinham chácaras no distrito de Terra Vermelha, na zona rural de Caruaru.

Ele destacou ainda que um dos pipeiros envolvidos no furto de água, pagou fiança e voltou a praticar o crime. “Tínhamos pelo menos 18 pontos de furto de água. Dois alvos ainda estão foragidos e temos a certeza que em breve a situação será resolvida. Um dos alvos da operação foi preso novamente, já que foi solto e voltou a vender água de forma irregular”, disse.

Segundo o diretor regional da Companhia Pernambucana de Saneamento, Marconi Azevedo, o furto de água era feito a partir das adutoras do Prata e Camevô, que são usadas para atender a várias cidades do Agreste de Pernambuco.

O diretor informou que a estatal vai buscar na justiça que os envolvidos paguem os valores, estimados entre R$ 300 mil e R$ 500 mil, e que após a descoberta do caso, a vazão de água foi contida. “Essa água foi perdida. Vamos tentar recuperar o valor de quem furtou com o nosso jurídico. Já percebemos nesse fim de semana que houve uma melhora sensível no abastecimento de água em Caruaru”, disse.

O delegado responsável pelas investigações, Luiz Bernardo, disse que armas eram usadas para tentar intimidar os servidores da Compesa, para evitar que eles denunciassem o esquema e contou detalhes de como funcionava.