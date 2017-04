Encontrado corpo de garota de 15 anos desaparecida na BA com suspeita de envolvimento com jogo da ‘Baleia Azul’

Pescadores encontraram no início da tarde dessa quinta-feira (20) o corpo de uma adolescente no Rio São Francisco, na região do Porto do Jatobá em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil (PC), a garota é Ana Vitória Sena de Oliveira, de 15 anos, que desapareceu na última segunda-feira (17), na cidade vizinha de Juazeiro, na Bahia. A família suspeita que o sumiço tenha relação com o jogo da “Baleia Azul”.