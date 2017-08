Entre janeiro de 2016 e agosto de 2017, 213 crianças sofreram abusos em Pernambuco

Entre os meses de janeiro de 2016 e agosto deste ano, 213 casos de abusos de crianças e adolescentes foram registrados em Pernambuco. Destes, mais de 80% foram estupros. Os dados foram apresentados nessa sexta-feira (18) pelo Ministério Público Federal (MPF) durante a audiência pública “Crimes contra dignidade sexual das crianças e adolescentes: a prevenção começa em casa”.

Outro índice que chama atenção é o local dos abusos. A maioria ocorre em casa, onde as crianças deveriam sentir-se protegidas. O MPF aponta que 8 em cada 10 abusos de crianças e adolescentes ocorrem por parte de parentes, geralmente de sexo masculino. A maior parte das vitimas são meninas com idades entre 7 e 8 anos.

A audiência foi presidida pelos promotores de justiça Giani Maria do Monte e Salomão Abdo Aziz e teve o acompanhamento de autoridades federais, estaduais e municipais, além de ser aberta ao público. “Quando trabalhamos nesta área sabemos como é chocante o número de abusos que acontecem dentro de casa”, relata Salomão Aziz. “É impossível não se sensibilizar com os casos que vemos” completa Giani do Monte.

Representante da OAB e mãe de uma criança de 5 anos, Rayssa Araújo falou sobre a importância da criação de uma relação de confiança com as crianças. “Temos que ensinar às nossas crianças que elas são credoras de direitos. Temos que criar laços com elas, fazê-las sentir a confiança de que podem relatar qualquer tipo de violação”, afirmou.