Escolas técnicas de Pernambuco oferecem mais de 14 mil vagas em 24 cursos

A partir da próxima segunda-feira, estarão abertas as inscrições do processo seletivo para preenchimento de 14.095 vagas em 24 cursos técnicos da rede estadual. As opções são para as modalidades subsequente, Educação à Distância (EAD) e Profuncionário. Os interessados devem consultar o edital e realizar as inscrições pelo site da Secretaria Estadual de Educação até o dia 03 de março. As provas devem ser realizadas online, de 06 a 10 de março, e o resultado será divulgado no dia 17 de março.